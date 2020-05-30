В России создали вакцину от COVID-19 в виде капель для носа

В государственном научном центре вирусологии «Вектор» разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос.

«Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», — рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, запущено полномасштабное доклиническое исследование этого препарата. Ученые проверяют не только его эффективность, но и отсутствие вреда для людей. Он добавил, что при испытаниях на животных все подопытные хорошо перенесли введение препарата, нежелательных реакций отмечено не было.

Максютов также назвал примерные сроки начала исследования вакцины от коронавируса на детях. Работы должны запустить в 2021 году.