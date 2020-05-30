Самолет загорелся после посадки в Казахстане
На момент возгорания в салоне воздушного судна никого не было, в ходе происшествия никто не пострадал.
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Самолет Ан-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем» загорелся после посадки на аэродроме села Урджар. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана.
Отмечается, что самолет приземлился в 12.25 по Москве. Он выполнял рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар. На борту воздушного судна в момент возгорания не было людей.
«Возгорание произошло после выполнения рейса, воздушное судно находилось на стоянке, на борту воздушного судна не было людей. В 15.50 (12.50 по Москве — прим. ред.) возгорание локализовано», — сообщается на странице Комитета в Facebook.
Пострадавших в ходе инцидента нет. По данному факту Управление по расследованию авиационных происшествий министерства начало проверку.