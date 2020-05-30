Путин: нужно определиться в действиях после отмены ограничений по COVID-19 в других странах

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

Глава государства отметил, что многие страны снимают ограничения по COVID-19, однако в некоторых странах к ним возвращаются вновь. Президент отметил, что правительству РФ нужно определиться, как строить свою работу в Российской Федерации.

«Отменяют ограничения те страны, которые сильно зависят от туристической отрасли. Однако в некоторых странах приходится возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусом. И мы это тоже видим, это происходит на наших глазах, и поэтому нам нужно вместе со специалистами, медиками и санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», - отметил Владимир Путин.

На совещании президент РФ также предложил членам Совета Безопасности России определить позицию страны в связи с выходом США из Договора по открытому небу.