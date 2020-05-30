Путин: серьезных переговоров с США на тему СНВ начать не удалось
Глава государства предложил членам Совбеза РФ обсудить сложившуюся ситуацию и сформировать собственную позицию.
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Президент России Владимир Путин заявил, что начать обсуждение темы СНВ-3 с США по существу не удалось. Об этом он сообщил на совещании с членами Совета Безопасности РФ.
Глава государства отметил, что срок соглашения в скором времени истекает и предложил членам Совбеза обсудить сложившуюся ситуацию.
«Серьезных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и всего мира так и не удалось начать», - заявил Путин.
Напомним, действие СНВ-3 прекращается 5 февраля 2021 года. Посол РФ в США назвал сложной ситуацию с его продлением и вспомнил, как лично участвовал в процессе создания договора.