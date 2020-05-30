«Нет понимания рисков и осознания ответственности»: Косачев о решении Трампа разорвать отношения США с ВОЗ

Решение разорвать отношения США с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) прокомментировал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. На его взгляд, Трамп не понимает рисков и ответственности.

«Если глобальное лидерство - это разрушение одних глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся - это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза. Но это никак не лидерство», - написал он в Facebook.

Ранее американский лидер заявил о прекращении финансирования ВОЗ и разрыве с организацией всех отношений. Дональд Трамп планирует направить средства на срочные нужды систем здравоохранения по всему миру. Также он обвинил организацию в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, и несвоевременно уведомил об эпидемии мировое сообщество

В МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения, разрывая отношения с ВОЗ, в тот момент, когда весь мир должен сплотиться и действовать.