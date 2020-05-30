Жилые дома в одном из районов Подмосковья затопило водой: видео

В Истринском районе частично оказались под водой земельные участки граждан, проживающих в садовом некоммерческом товариществе «Дубрава». Вода затопила пятую часть территории СНТ, в некоторых местах проникла в подвалы домов.

Местные жители жалуются на невозможность выйти на улицу. За помощью граждане обратились в МЧС, однако спасатели заверили, что сделать ничего не возможно, и нужно подождать, пока вода уйдет сама. Представитель ведомства при этом побывал на месте и вместе с председателем убедился, что жизни людей ничего не угрожает.

По словам очевидца Александра, которого цитирует «360», проживающие на территории СНТ винят в ЧП близлежащий гольф-клуб в Нахабино.

«Там на гольф-полях есть какие-то пруды. И когда сильные дожди, идет сброс воды и нас топит», - рассказал мужчина.

Уровень воды в местной речке, которая течет через все садовое товарищество, поднялся уже на три метра, по трем мостам из пяти пройти уже не представляется возможным.

Подобные «потопы» происходили в данном населенном пункте уже дважды: в 2013 и в 2017 году. Однако установить их причину до сих пор не могут.