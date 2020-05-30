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Названы примерные сроки начала исследования вакцины от COVID-19 на детях

Наталия Майорова
12:50 30.05.2020
Существующие сейчас разработки можно будет применять для защиты детей от COVID-19. Однако к настоящему времени это вопрос последующих клинических исследований.
Названы примерные сроки начала исследования вакцины от COVID-19 на детях
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Если все пойдет по плану, то исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться уже в 2021 году. Об этом сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Он подчеркнул, что существующие сейчас разработки можно будет применять для защиты детей от COVID-19. Однако к настоящему времени это вопрос последующих клинических исследований.

«После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть, включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям», - сказал Максютов в эфире «Россия 1».

Ранее стало известно, что россиян предупредили о возможных штрафах за отказ от вакцинации. Соответствующий проект нового Кодекса об административных правонарушениях устанавливает для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей. Норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

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