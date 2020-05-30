Китайские ученые выдвинули новую версию возникновения COVID-19

Коронавирусная инфекция впервые возникла на рынке морепродуктов в Ухане. Такую версию выдвинули ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Согласно данным, полученным в ходе проведенного специалистами исследования, COVID-19 не мог передаться ни от животных на рынке, ни от продуктов. Одновременно с этим, они подтверждают факт заражения человека коронавирусом от летучих мышей.

Сводя известные сведения воедино, ученые сделали вывод, что COVID начал распространение от инфицированного, посетившего рынок. Об этом пишет 29 мая The Sun.

«Нулевым пациентом», предположительно, стал 55-летний мужчина из провинции Хубэй, зараженный еще 17 ноября, однако данная информация пока не является подтвержденной.