В Нижнем Тагиле подростки залили Вечный огонь водой: видео

Молодые люди, чьи личности пока устанавливает следствие, залили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле.

Инцидент зафиксировали наружные камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как двое подростков поднялись на пьедестал и умышленно залили пламя Вечного огня водой из пластиковой бутылки. После этого граждане ретировались.

Проходящие мимо выпускники одной из местных школ попытались догнать и задержать злоумышленников, однако тем удалось скрыться. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила сообщили, что работа Вечного огня уже восстановлена. Личности вандалов устанавливает полиция.