«Легкие превращаются в мясную губку»: врач о последствиях COVID-19

Если раньше медицинские специалисты были знакомы только с пневмониями, которые вызывают грипп А или Б, или пневмококки, то с пневмонией, возникающей у человека из-за COVID-19, все гораздо серьезнее. Об этом рассказал «Звезде» директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

Как объяснил специалист, сам коронавирус, попадая в организм, легкие не изменяет. Однако оказывает воздействие на другие его составляющие.

«В быту мы привыкли считать, что легкие даны человеку лишь для того, чтобы дышать. Но у них - масса других, не респираторных функций. Они участвуют в газообмене, выполняют гормональные функции, регуляторные. И из-за COVID-19 все эти функции тоже оказываются каким-то образом нарушены. Ученые обращают внимание на сосудистый компонент, который всегда сопровождает коронавирусные инфекции. Больные получают гепарин, поэтому капилляры приводят к выключению легких из газообмена со всеми вытекающими последствиями. Эта патология сама по себе - особенна. Наши пациенты не доживают из-за многопланового и массивного поражения легкого, которое, по сути, превращается в некую биологическую губку или кусок мяса. После чего теряет всю свою респираторную часть, вот эту свою пушистость», - объяснил медик.

На сегодня в нашей стране насчитывается 396 575 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, прирост инфицированных за сутки составил 8952 человека, то есть +2,3%.