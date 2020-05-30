Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Легкие превращаются в мясную губку»: врач о последствиях COVID-19

Валентина Пескова
12:25 30.05.2020
Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии пояснил, насколько серьезные осложнения может нанести организму пневмония, вызванная коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cadu Rolim, Key Stone press agency, Globallookpress

Если раньше медицинские специалисты были знакомы только с пневмониями, которые вызывают грипп А или Б, или пневмококки, то с пневмонией, возникающей у человека из-за COVID-19, все гораздо серьезнее. Об этом рассказал «Звезде» директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

Как объяснил специалист, сам коронавирус, попадая в организм, легкие не изменяет. Однако оказывает воздействие на другие его составляющие.

«В быту мы привыкли считать, что легкие даны человеку лишь для того, чтобы дышать. Но у них - масса других, не респираторных функций. Они участвуют в газообмене, выполняют гормональные функции,  регуляторные. И из-за COVID-19 все эти функции тоже оказываются каким-то образом нарушены. Ученые обращают внимание на сосудистый компонент, который всегда сопровождает коронавирусные инфекции. Больные получают гепарин, поэтому капилляры приводят к выключению легких из газообмена со всеми вытекающими последствиями. Эта патология сама по себе - особенна. Наши пациенты не доживают из-за многопланового и массивного поражения легкого, которое, по сути, превращается в некую биологическую губку или кусок мяса. После чего теряет всю свою респираторную часть, вот эту свою пушистость», - объяснил медик.

На сегодня в нашей стране насчитывается 396 575  случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, прирост инфицированных за сутки составил 8952 человека, то есть +2,3%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.05.2020, 20:27
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Дата29.05.2020, 05:00
Работа продолжается: Минобороны РФ ведет строительство трех медцентров в Дагестане
Дата29.05.2020, 15:13
Матыцин назвал игры РПЛ со зрителями первым шагом возрождения спорта после COVID-19
Дата30.05.2020, 12:41
Бесшумная громада: командир АПЛ о новейшей подлодке «Князь Владимир»
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:20 В стране и мире
Видео
Жилые дома в одном из районов Подмосковья затопило водой: видео
12:50 В стране и мире
Названы примерные сроки начала исследования вакцины от COVID-19 на детях
12:39 В стране и мире
Видео
В Нижнем Тагиле подростки залили Вечный огонь водой: видео
12:25 В стране и мире
Видео
«Легкие превращаются в мясную губку»: врач о последствиях COVID-19
11:58 В стране и мире
Видео
В Красноярске возбудили дело по факту нападения на инкассаторов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группа «Кино» выпустила новый клип
Видео
«Легкие превращаются в мясную губку»: врач о последствиях COVID-19
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.