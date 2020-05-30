В Красноярске возбудили дело по факту нападения на инкассаторов

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на инкассаторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным правоохранителей, дело был возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

«Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в крае введен специальный план для поимки преступников.

Сегодня, 30 мая, на улице Щорса неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. Предположительно, подозреваемые передвигаются на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover. Раненые находятся в тяжелом состоянии.