Россиян могут начать штрафовать за отказ от вакцинации

Россиян предупредили о возможных штрафах за отказ от вакцинации. Соответствующий проект нового Кодекса об административных правонарушениях устанавливает для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей. Норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, нарушение данного положение может повлечь наложение административного штрафа в размере от пяти до семи тысяч рублей.

В свою очередь, замминистра юстиции Денис Новак отметил, что данные санкции не затронут большинства граждан, которые по разным причинам не прививаются.

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации - прим. ред.) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», - цитирует его «Интерфакс».

В настоящее время КоАП пока не предусматривает наказания за отказ от вакцинации.