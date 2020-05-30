В охваченном беспорядками Миннеаполисе введен комендантский час

После трех дней массовых и растущих протестов, грабежей и беспорядков мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа, сообщает CBS.

Комендантский час начинает действовать для всех общественных мест, включая улицы с 20.00 до 06.00 с вечера пятницы, 29 мая, и в течение всех выходных.

Аварийные бригады и другие спасатели освобождены от этого комендантского часа. Комендантский час также делает исключения для представителей СМИ.

Фрей сказал, что нарушение этого приказа приведет к административному правонарушению, на которое будет наложен штраф в размере 1000 долларов США или лишение свободы на срок до 90 дней.

Беспорядки в американском Миннеаполисе вспыхнули 25 мая, когда при задержании полицией погиб афроамерканец Джордж Флойд. Он был задушен на глазах у общественности. Протестующие устраивают поджоги, грабят магазины и ломбарды, нападают на отделения полиции. Погромы перекинулись на другие города и даже штаты страны.

В МИД РФ считают, что в США накопились системные проблемы в сфере прав человека. В их числе назвали дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и средств самообороны частными лицами.