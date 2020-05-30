За сутки в РФ зарегистрировано 8 952 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 952 новых пациента с диагнозом COVID-19. 2367 человек из новых инфицированных проживают в Москве.

Таким образом, на сегодня в нашей стране насчитывается 396 575 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. То есть прирост инфицированных за сутки составил +2,3%.

За тот же период времени в России выписаны по выздоровлении 8 264 человека, из которых в столице проживают 3 599. А вот если отсчитывать с начала эпидемии, что домой из медицинских учреждений с диагнозом «Здоров» после лечения от COVID-19 вернулись домой 167 469 человек.

Что касается количества погибших от инфекции, то за минувшие в стране умер 181 пациент с коронавирусом. Из них в Москве - 78 человек. За весь период в России умерли 4 555 человек.