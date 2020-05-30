СМИ: Трамп и Меркель «горячо» поспорили из-за «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора якобы поговорили друг с другом на повышенных тонах.

Как сообщает издание The Politico, ссылаясь на информацию, полученную от высокопоставленного американского чиновника, главы двух государств «горячо» поспорили из-за строительства газопровода «Северный поток-2».

Конкретную причину спора источник в американском правительстве не сообщил, но издание напоминает, что Дональд Трамп ранее высказывался за введение санкций против России из-за строительства нового газопровода, а федеральный канцлер Германии это не поддерживает.

Кроме того, пишет американская газета, лидеры также поспорили о НАТО и отношениях с Китаем.

Газопровод «Северный поток-2» начинается в Ленинградской области, проходит по дну Балтийского моря и заканчивается в Германии. По нему российский газ будет экспортироваться в Европу.