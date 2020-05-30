Герхард Шредер оценил роль Красной Армии в победе над нацистской Германией

Если бы не солдаты советской Красной Армии, войну против нацистской Германии выиграть так быстро не удалось бы. Так прокомментировал видеозапись, в которой речь идет об одержанной США и Великобританией Победе на над нацизмом в 1945 году, экс-генеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Видеозапись, в которой не упоминается о роли СССР во Второй мировой войне, распространил Белый дом.

«У нас каждый ребенок изучает в школе, что Победа над нацистской Германией была достигнута общими усилиями тогдашних союзников и, в особенности, Советского Союза, который заплатил очень высокую цену за эту борьбу», - заявил Шредер в интервью ТАСС.

Бывший канцлер заявил, что факт участия Красной армии и ее Победы над фашистами неоспорим: «Это знает каждый!». И граждане Германии, подтвердил Шредер, имеют все основания благодарить Россию за то, что между странами складываются нормальные отношения. Кроме того, бывший политик отметил «русский вклад» в объединение ФРГ, которое без России было бы невозможно.

Шредер напомнил, что в мире не должны забывать о том, что нацисты сначала пришли в Россию, и что почти 30 миллионов человек погибли в Войне, которую развязали немцы. При этом, несмотря на все беды, которые причинила России Германия, наши государства смогли быстро вернуться к добрым отношениям.

Бывший генеральный канцлер ФРГ подтвердил, что собирается посетить Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы 24 июня, получив приглашение от президента РФ Владимира Путина.