МЧС предупредило москвичей о сильнейшем дожде

С вечера пятницы до утра субботы на территории столицы будет наблюдаться крайне сильный дождь. Об обильных осадках жителей Москвы предупредили в главном управлении МЧС РФ по городу.

Непогода, согласно данным из экстренного предупреждения, продлится до девяти утра.

Горожанам в период ухудшения погодных условий посоветовали аккуратно вести транспортные средства, соблюдая необходимую дистанцию и скоростной режим. Парковаться также следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В МЧС попросили граждан быть осторожными и следить за детьми, не оставляя их без присмотра.