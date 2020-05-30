В офисе Зеленского назвали сроки предоставления Украине транша от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) утвердит первый транш согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев в ближайшее время. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.

«Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.

Георгиева поприветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Ранее Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на рабочем уровне о выдаче резервного кредита. Займ будет предоставлен на 18 месяцев. Он предоставляется для обеспечения платежей и бюджетной поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Его размер составит 5 миллиардов долларов. Целью новой программы сотрудничества является ускорение экономического роста страны, искоренение коррупции и повышение благосостояния граждан.