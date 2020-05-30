«Печальная картина»: в МИД прокомментировали разрыв США отношений с ВОЗ

В тот момент, когда весь мир должен сплотиться и действовать сообща в борьбе с коронавирусной угрозой, Соединенные Штаты наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения, разрывая отношения с ВОЗ.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на сообщения президента США Дональда Трампа.

«Что могут США предложить миру взамен?» - поинтересовалась Захарова.

Представитель МИД заключила, что после того, как все пробелы американской системы здравоохранения стали очевидными после прихода пандемии, Соединенные Штаты не могут претендовать на лидерство в данной сфере.

Ранее американский лидер заявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения, мотивировав решение отказом ВОЗ от проведения требуемых реформ. Как указал Трамп, средства, уходившие на финансирование организации, теперь будут направляться на нужды систем здравоохранения по всему миру.