«Недальновидно и неправильно»: в Госдуме прокомментировали разрыв Трампа с ВОЗ

Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) назвали в Госудме недальновидным.

«Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире - это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно», - сказал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, на деятельности ВОЗ это скажется негативно, так как США вносили большие взносы, передает «Интерфакс». Дональд Трамп планирует направить средства на срочные нужды систем здравоохранения по всему миру.

Также американский лидер обвинил организацию в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, и несвоевременно уведомил об эпидемии мировое сообщество.