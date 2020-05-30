Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Недальновидно и неправильно»: в Госдуме прокомментировали разрыв Трампа с ВОЗ

Ирина Егорова
00:07 30.05.2020
Отношения были прекращены из-за отказа ВОЗ проводить требуемые США реформы.
«Недальновидно и неправильно»: в Госдуме прокомментировали разрыв Трампа с ВОЗ
© Фото: Doug Mills Consolidated News Photos Globallookpress

Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) назвали в Госудме недальновидным.

«Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире - это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно», - сказал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, на деятельности ВОЗ это скажется негативно, так как США вносили большие взносы, передает «Интерфакс». Дональд Трамп планирует направить средства на срочные нужды систем здравоохранения по всему миру.

Также американский лидер обвинил организацию в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, и несвоевременно уведомил об эпидемии мировое сообщество.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.05.2020, 20:27
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Дата29.05.2020, 05:00
Работа продолжается: Минобороны РФ ведет строительство трех медцентров в Дагестане
Дата29.05.2020, 15:13
Матыцин назвал игры РПЛ со зрителями первым шагом возрождения спорта после COVID-19
Дата29.05.2020, 11:57
Флагман СФ «Петр Великий» выйдет на учения в Баренцево море
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
00:33 В стране и мире
«Печальная картина»: в МИД прокомментировали разрыв США отношений с ВОЗ
00:07 В стране и мире
«Недальновидно и неправильно»: в Госдуме прокомментировали разрыв Трампа с ВОЗ
23:51 В стране и мире
Еще 78 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
21:45 В стране и мире
Новые легкие: в Италии пациенту с коронавирусом успешно пересадили легкие
20:17 В стране и мире
Попова заявила об отступлении эпидемии коронавируса в России
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:16 В стране и мире
В охваченном беспорядками Миннеаполисе введен комендантский час
01:06 В стране и мире
В Ульяновске горит кафе на площади 600 квадратных метров
00:55 В стране и мире
В офисе Зеленского назвали сроки предоставления Украине транша от МВФ
00:55 В стране и мире
МЧС предупредило москвичей о сильнейшем дожде
00:33 В стране и мире
«Печальная картина»: в МИД прокомментировали разрыв США отношений с ВОЗ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группа «Кино» выпустила новый клип
Видео
«Сигналы» кожи: дерматолог рассказала о видах высыпаний при COVID-19
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
Шорох и мерцание: камера в отеле зафиксировала загадочное привидение
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.