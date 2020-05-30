В Ульяновске горит кафе на площади 600 квадратных метров

В Ульяновске загорелось кафе «7 Пятниц», которое находится по адресу ул. Серафимовича дом 21/3.

Огонь распространился на площадь 600 квадратных метров. Уточняется, что на момент возгорания кафе не работало. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что пламя достигает в высоту с пятиэтажное здание. Густой черный дым поднимается еще выше. Рядом с огнем находятся деревья и линии электропередач.

К тушению пожара было привлечено 72 человека и 25 единиц техники. На данный момент, возгорание потушено, передает ТАСС.