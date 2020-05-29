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«К выходу из самоизоляции придется адаптироваться»: Юлия Шойгу о том, как привыкнуть к новой реальности

Валентина Пескова
09:36 29.05.2020
Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ пояснила, что при выходе из режима самоизоляции людям придется перестраивать свою жизнь под новые условия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михайльчевсий, РИА Новости

Выход из изоляции, режим которой оканчивается в Москве 31 мая, вряд ли можно сравнивать с отпуском. Такое мнение в интервью «Звезде» выразила Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.

Отпуск, поясняет психолог, - обычно событие приятное, ожидаемое и планируемое заранее. Поэтому работники, которые уходят в отпуск, всегда знают, когда из него выйдут, так как это определено рабочим графиком.

«Здесь мы очень неожиданно попали в ситуацию самоизоляции, и это ни для кого не секрет. Даже когда мы смотрели новости из Китая или европейских стран, когда там уже все разворачивалось, у нас до конца мало кто верил, что такое возможно. Никто не примерял это на себя, и поэтому в режиме самоизоляции мы сами для себя оказались неожиданно», - говорит Юлия Шойгу.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ объясняет, что оказаться в такой ситуации мало кто для себя хотел. Поэтому к этой ситуации людям пришлось адаптироваться, у них появились свои привычки и сложился другой уклад жизни.

«И сейчас при выходе из самоизоляции людям придется снова перестраивать свою жизнь под новые условия, под условия выхода из самоизоляции, когда нужно начинать какую-то активную социальную жизнь возвращаться к активной повседневной жизни. А условия, в которые мы будем возвращаться уже изменились, при этом нужно сказать что для большинства людей это, скорее, приятный момент ожидания. Большинство с этим справится успешно, но в тоже время некоторые риски для ряда людей при выходе из самоизоляции есть», - заявила психолог.

В качестве примера возвращения в «другую реальность» Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ привела  нынешних выпускников школ и вузов, которые уже в марте как будто бы окончили учиться, переместившись из стен учебных заведений в свои дома и квартиры.

«Практически дистанционно прозвенел последний звонок для школьников, дистанционно сдают экзамены, получают аттестаты, защищают дипломы. Входят они уже в совершенно другую историю - это будут уже не одиннадцатиклассники, а выпускники, не выпускники вуза, а специалисты. И на этом примере видно, что все эти несколько месяцев жизнь не стояла на месте, мы не остановились в своем развитии», - говорит Юлия Шойгу.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ отметила, что за время изоляции люди что-то понимали про себя и про свою жизнь, поэтому и мир вокруг них менялся. Люди поняли, что нужно бережнее и ответственнее относиться к своему здоровью, здоровью окружающих. Поэтому теперь все выйдут в изменившиеся условия, поскольку изменились чуть-чуть сами.

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