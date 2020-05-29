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Более 74 тысяч человек в Москве вылечились от коронавируса

Наталия Майорова
09:29 29.05.2020
За минувшие сутки к числу вылеченных пациентов прибавилось еще 3474.
Более 74 тысяч человек в Москве вылечились от коронавируса
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Москве от коронавируса вылечились еще 3474 пациента. Все они прошли соответствующее лечение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74725» - сообщила вице-мэр.

Для подтверждение отсутствия заболевания у человека все пациента, с помощью врачей, проходят специальные исследования. Тем, кому необходимо оставаться под наблюдением, медики дают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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