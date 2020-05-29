Ученые определили «слабые места» коронавируса

Специалисты Манчестерского университета исследовали 20 пациентов с дерматомиозитом - тяжелым аутоиммунным заболеванием, поражающим соединительную и мышечную ткани. Известно, что к возникновению данного недуга причастны вирусные и бактериальные инфекции.

Британские ученые сосредоточились на уникальных антителах, которые встречаются именно у тех, кому диагностировали дерматомиозит.

Оказалось, что встречающиеся у них антитела нацелены на десять эпитопов (специфичных участков белков) у трех видов коронавирусов летучих мышей. Специалисты сравнили последовательности аминокислот в эпитопах с последовательностями у вируса SARS-CoV-2 и выявили три схожих эпитопа, вплоть до совпадения последовательности в РНК-зависимой РНК-полимеразе, отвечающей за размножение вируса.

Как установили британские специалисты, эти эпитопы могут выступать мишенями для эффективной вакцины против SARS-CoV-2. Кроме того, ученые предположили, что заражение коронавирусами может спровоцировать развитие аутоиммунного заболевания. То есть у вируса SARS-CoV-2 обнаружены слабые места, которые выступают в качестве мишеней для антител и способны активировать иммунный ответ.