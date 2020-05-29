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Кузнецова предложила новые законодательные меры по защите права детей на жизнь и от насилия

Валентина Пескова
07:16 29.05.2020
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что дети нуждаются в дополнительной защите, которая должна быть утверждена законодательно.
Кузнецова предложила новые законодательные меры по защите права детей на жизнь и от насилия
© Фото: Frank May picture alliance Globallookpress

Система защиты права детей на жизнь, а также от насилия несовершеннолетних нуждается в дополнительных законодательных мерах. В ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой говорится, что необходимо рассматривать комплекс мер, начиная с повышения уровня соцподдержки семей с детьми и расширения льгот.

В качестве одной из мер по защите прав ребенка Анна Кузнецова предлагает ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений. То есть сформировать ее таким образом, чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству абортов. Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка у матери, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности.

Детский омбудсмен приводит в докладе статистику МИД РФ, где отмечается, что в 2019 году количество предварительно расследованных преступлений по статье 116 УК РФ (побои) снизилось на 10,8% (371 против 416 в 2018 году) и на 11,3 % (307 против 346 в 2018 году) уменьшилось количество убийств и покушений на убийство несовершеннолетних.

Кузнецова считает необходимым установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.

«Надзор за освобожденными из мест лишения свободы с использованием электронных следящих устройств ("браслетов") будет способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей», - говорится в докладе.

Анна Кузнецова также сообщила о росте в 2019 году количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних почти на 10%.

«Особую обеспокоенность вызывает рост на 9,4% количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году», - пишет Кузнецова.

Помимо этого, уполномоченный по права ребенка в РФ зафиксировала рост количества зарегистрированных преступлений по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в 2,1 раза - со 154 в 2017 году до 328 в 2019 году. На 32,7% выросло количество зарегистрированных преступлений по статье изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних - с 542 в 2017 году до 719 в 2019 году.

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