Доктор Комаровский рассказал о частой ошибке при мытье рук

Детский педиатр Евгений Комаровский и эпидемиолог Андрей Александрин провели эксперимент, в котором показали, как следует мыть руки, чтобы на них не оставалось загрязненных участков.

Доктор Комаровский, известный по телепроекту для молодых мам, с закрытыми глазами нанес на руки, на которых были надеты белые перчатки, черную краску, выполнявшую роль жидкого мыла или антисептика. Ролик был размещен на YouTube.

«Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе, качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду», - пояснил Александрин на ошибку Комаровского.

Евгений Комаровский призвал подписчиков своего канала в Интернете делать правильные выводы и «тренироваться» мыть руки правильно.