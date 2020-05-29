Кузнецова предложила штрафовать за нецелевое использование маткапитала

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила штрафовать должностных лиц Пенсионного фонда России и граждан за нецелевое использование материнского капитала. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена.

Как уточнила Кузнецова, нецелевое использование денежных средств, например, в случае, когда деньги выделялись на улучшение жилищных условий, а по факту этого не было сделано, должно предполагать возможность возврата маткапитала и наступления юридических последствий для сторон.