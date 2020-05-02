За один месяц: в Севастополе построили новый модульный инфекционный корпус

На территории существующей инфекционной больницы в Севастополе появился новый инфекционный комплекс, рассчитанный на 42 пациента, которых можно подключить к аппаратам ИВЛ. Модульное здание выросло буквально за один месяц и начнет принимать первых больных на лечение уже 6 мая. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.

«У нас появилось еще 42 койки с кислородом. С 6 мая корпус присоединится к мощностям инфекционного госпиталя, и мы получим полноценный реанимационный блок», - написал Развожаев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Главный врач больницы внес предложение, по которому в новый корпус будут установлены 10 аппаратов ИВЛ, полученных городом по госказу. Глава Севастополя поблагодарил строителей, отметив, что все сделано в срок и качественно.

Сейчас в бухте Омега города Севастополь военные строители возводят еще один госпиталь на 60 коек. Площадь модульного здания, которое планируется ввести в строй до 15 мая, составит 3,2 тысячи квадратных метров.