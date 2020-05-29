Температурные горки: за теплыми выходными последует похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какую погоду стоит ожидать жителям столицы до конца этой недели.

По его словам, после непогоды в пятницу и в ночь на субботу, которые окажутся достаточно дождливыми, погода начнет улучшаться.

«Во второй половине дня в субботу Гидромет прогнозирует уже 23-25 градусов в Москве. Ну, это уж совсем летняя погода», - заметил специалист.

Вильфанд предупредил, что, несмотря на приход тепла, отмечается формирование области высокого давления на среднем уровне тропосферы. По юго-восточной периферии на европейскую часть страны будет перемещаться холодный арктический воздух.

«В воскресенье мы уже почувствуем этот факт. Температура понизится на пять градусов, но все равно еще будет в диапазоне 18-19 градусов, а вот в понедельник – заметное понижение», - рассказал метеоролог.

После похолодания ночная температура будет доходить до 3-8 градусов, а дневная составит 10-15, что более характерно для конца апреля-начала мая.

«Вот такая холодная погода продержится несколько дней июня, когда аномалии будут составлять минус 4-6 градусов по отношению к норме», - добавил специалист.

Накануне сообщалось, что раньше всего в начале лета похолодает в Сибири, в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях. Самые резкие перепады погоды синоптики ждут в Якутии.