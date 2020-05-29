Минтруд предложил особые правила увольнения при пандемии

Министерство труда и социальной защиты предложило проект постановления, где описан порядок и правила увольнения в пандемию. Также в документе описаны действия в случае введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу. В частности, предлагается запретить увольнять сотрудника или отправлять его в простой. Разорвать трудовые отношения можно будет по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон.

В случае сокращения штата, увольнение следует оформлять только на следующий рабочий день после снятия ограничительных мер в условиях пандемии, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.

Ведомство предлагает сократить до двух недель срок об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, например, при введении неполного рабочего дня, сообщает РБК.

Прежде чем предложения Минтруда рассмотрит кабмин, с ним должна ознакомиться трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Эксперты уже прогнозируют рост безработицы до 15% из-за изменений, произошедших в экономике и на рынке труда в период пандемии. Сейчас число безработных в России составляет 1,4 миллиона человек, что в два раза больше показателя на начало апреля. В связи со сложной ситуацией Владимир Путин потребовал разработать дополнительные комплексные меры поддержки.