В Сирии восстановлено 90% ж/д путей на участке между Алеппо и Дамаском

Между Алеппо и Дамаском восстановлено 90% железнодорожных путей. Начать сообщение планируется через несколько месяцев, сообщил директор компании «Сирийские железные дороги» Наджиб аль-Фарес.

Боевики не просто разрушили железнодорожное полотно, но и унесли с собой и рельсы, и шпалы. Поэтому, понадобилось время, чтобы привести дорогу в порядок.

Сейчас работает только небольшой участок длиной 20 километров до станции Джебрин, по нему ездят рабочие и студенты в Алеппо. Когда дорога будет восстановлена полностью, поезд из Алеппо в Дамаск или обратно будет в пути четыре часа.

Идет восстановление не только дорог, но и поездов. Электропоезда и дизельные паровозы собираются из старых частей. Основная проблема заключается в двигателях, и в этом вопросе сирийский народ очень надеется на помощь России. Ведь от этого зависит то, как скоро регион вернется к прежней жизни и устранит последствия войны.