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В России спрогнозировали возможный рост безработицы до 15%

Анна Берестовая
05:21 29.05.2020
При негативном сценарии, на рынке труда сильнее всего пострадают отрасли недвижимости, торговли и строительства.
В России спрогнозировали возможный рост безработицы до 15%
© Фото: Boris Kavashkin, Global Look Press

Из-за изменений, произошедших в экономике и на рынке труда в период пандемии, безработица в России заметно вырастет в ближайшее время. Каких значений она достигнет, сообщают материалы компании The Boston Consulting Group.

Число безработных при наиболее благоприятном сценарии, названном «Отскок» вырастет до 6-7%. Средний прогнозируемый сценарий «Тяни-толкай» предполагает рост до 8-10%. В худшем же случае, отраженном в сценарии «Критический спад», показатель безработицы взлетит до 12-15%. В абсолютных величинах самый пессимистичный сценарий приведет к тому, что 7,8 миллиона россиян останутся без работы.

В настоящее время процент безработицы в стране составляет 4,6.

При реализации последнего сценария наибольший удар придется на недвижимость, строительство и торговлю. Кроме того, негативные изменения могут затронуть транспорт, финансовый сектор, нефтегаз и так далее.

Согласно расчетам BCG, в текущем году свыше 1,9 миллиардов граждан разных государств, составляющих более половины всех человеческих трудовых ресурсов мира, могут быть переведены на неполную занятость или лишиться работы.

Такие изменения, по прогнозу Международной организации труда, скажутся на трудовых доходах, которые упадут до 3,4 триллионов долларов.  

Однако, согласно сценариям BCG, стабилизация ситуации на трудовом рынке произойдет достаточно быстро. Улучшение показателей ожидается уже к концу 2020 года.

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