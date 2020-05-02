Собянин назвал реальное количество зараженных коронавирусом москвичей

По результатам скрининговых исследований различных групп населения реальное количество инфицированных COVID-19 жителей столицы составило почти 2% от общего числа москвичей. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, такой результат является минимальным среди мировых городов, пораженных коронавирусом. Этого удалось достичь благодаря дисциплине и соблюдению самоизоляции гражданами.

Собянин отметил, что количество тяжелобольных растет не так сильно, как могло бы при плохом сценарии из-за того, что в столице удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры.

Эти результаты позволяют купировать распространение COVID-19 на ранних стадиях и оказывать инфицированным своевременную медицинскую помощь, заключил мэр.