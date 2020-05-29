Москвичи устроили «пляжную вечеринку» на крыше банка и угодили в отделение полиции

Тринадцать москвичей устроили вечеринку на крыше банка, где 23 мая грабитель удерживал заложников. Когда полицейские прибыли на вызов, веселящихся молодых людей на крыше уже не было, но их удалось обнаружить по горячим следам в одной из квартир близлежащего дома. Видео произошедшего выложила девушка, в честь дня рождения которой устроили праздник. Позже запись разлетелась по всем соцсетям.

Судя по кадрам, молодые люди слушали музыку, загорали и танцевали. На крышу банка они принесли ковры, диваны, кресла, шезлонги и музыкальную аппаратуру.

«Лучший день рождения в жизни», — подписала ролик девушка, выставив геолокацию «Отделение полиции».

После задержания молодых людей доставили в отделение полиции, где на них составили акты из-за нарушения самоизоляции.

Данный банк, находящийся по адресу улица Земляной вал, дом 41 строение 1, был захвачен злоумышленником 23 мая. Он удерживал в здании заложников, имел при себе предмет, похожий на взрывное устройство.