Коронавирус в России может стать сезонным заболеванием

В перспективе коронавирусная инфекция, вероятнее всего, превратится в сезонное заболевание, распространяющееся в конце осени и ранней весной. Такой вывод сделал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Такое время прихода болезни эксперт связывает с приживаемостью вируса, для которого наиболее комфортными являются температуры в районе 5-10 градусов выше нуля.

Врач объяснил, что на данном этапе важно сформировать иммунную прослойку среди населения. Те ограничения, которые реализуются в России сегодня, в первую очередь должны предупредить высокую смертность и большую нагрузку на здравоохранение, которая может быть вызвана COVID-19.

Согласно его словам из интервью РИА Новости, в стране уже происходит постепенное формирование иммунитета к коронавирусу, а сценарий его распространения достаточно благополучен.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что Москва смогла миновать страшнейший сценарий развития заболевания, но риск его осуществления был очень реален.