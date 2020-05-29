Сигналы организма: врач рассказала, чего не хватает в рационе при частой боли в животе

Постоянные боли в животе могут быть связаны с низким количеством клетчатки в рационе, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых. Нехватка клетчатки провоцирует образование так называемых дивертикул - мешковидных выпячиваний стенок толстой кишки, рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

Если вовремя не распознать образование дивертикул, они в скором времени увеличатся в размерах, а мышцы над ними истончатся. Признаками ухудшения ситуации будет усиление боли и высокая температура.

«В такой ситуации высок риск кишечной непроходимости, кишечного кровотечения, разрыва дивертикула с перитонитом», - отметила врач.

По ее словам дивертикулярная болезнь редко встречается в Африке и странах, где население употребляет много клетчатки. А в западных странах реже всего встречается среди вегетарианцев. В группе риска находятся пожилые люди, и мужчины с ожирением.