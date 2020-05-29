СМИ: в России может появиться специальное приложение для мигрантов

Для мигрантов в России может появиться специальное приложение, которое иностранцы должны будут устанавливать на смартфон. Реализовать идею по созданию цифрового профиля мигранта было предложено МВД РФ.

В цифровом профиле мигранта будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.

Однако данное предложение рассматривается пока только в качестве эксперимента. Но после открытия границ предлагается установить предписание, согласно которому установка предложения станет обязательным для всех въезжающих мигрантов. Игнорирование данного правила автоматически понизит рейтинг социального доверия к такому иностранному гражданину, передает РИА Новости.