Постепенное возвращение к прежней жизни: во Владивостоке открылись пляжи и набережные

Пляжи и набережные Владивостока открываются после карантина, сообщается на сайте администрации Владивостока. На пути к морю убрали бетонные заграждения, которые ограничивали вход с начала апреля. Местные жители быстро возвращаются к прежней жизни - на пляже уже моно увидеть загорающих. Но, пандемия внесла свои коррективы, оставив след. Этот отдых немного отличается от традиционного - люди соблюдают дистанцию и носят маски и перчатки.

Постепенное снятие ограничительных мер в регионе началось с 26 мая. Уже разрешена торговля в помещениях площадью менее 400 квадратных метров, занятия спортом на открытых площадках при соблюдении социальной дистанции. Вскоре работу смогут возобновить парикмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские.

По последним данным, в Приморье выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом. Всего в нашей стране с начала распространения инфекции зарегистрировано 379 051 пациентов.