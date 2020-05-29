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«Запредельный цинизм»: в Госдуме прокомментировали слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Ирина Егорова
03:49 29.05.2020
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Весной 2014 Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым.
«Запредельный цинизм»: в Госдуме прокомментировали слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
© Фото: pixabay.com

Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям сохранить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев. Также он посчитал подобные советы американской стороны примером неуважения к стране и ее руководству, так как навязывают свою точку зрения,  отказывая в праве проводить самостоятельную политику.

«Это, конечно, запредельный цинизм даже по американским меркам, так как фактически Хербст говорит о том, что целью Киева должно стать максимальное ухудшение жизни крымчан», - заявил Бахарев.

По его словам, остается только удивляться «степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины», передает РИА Новости. 

Ранее украинские СМИ сообщили, что во время онлайн-конференции друзей Украины в США Хербст рекомендовал украинским властям «сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма»​​​, а также выступил за новые санкции против России.

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Весной 2014 Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым. За минувшие годы в Крыму был реализован проект использования подземных вод для водоснабжения населения полуострова.

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