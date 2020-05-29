Роскосмос изучает предложение NASA участвовать в создании окололунной станции

«Роскосмос» в настоящий момент находится на стадии определения после получения от NASA меморандума участия в создании международной окололунной станции Gateway.

Корпорации необходимо выбрать и сформулировать формат и условия участия России в данном проекте, которые будут выдвинуты в ответ на согласованный с госдепом США документ NASA.

«Госкорпорация готовит позицию на указанный проект», - объяснили в пресс-службе «Роскосмоса».

Когда по вопросу российского участия в проекте окололунной станции будет сформирована единая позиция, корпорация готова будет начать подробные консультации с NASA.

Ранее РФ и США договорились о переговорах в связи с возобновлением обсуждения проекта Gateway.