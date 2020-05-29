«Не Пушкин»: украденный в Сочи дневник поэта оказался подделкой

Ученый хранитель Пушкинского рукописного фонда, ведущий научный сотрудник Пушкинского дома Татьяна Ивановна Краснобородько дала комментарий по поводу подлинности артефакта, выдающегося за ранее неизвестный дневник поэта Александра Пушкина.

«Нет, это не Пушкин. Этот альбом под видом пропавшего дневника Пушкина и под видом сенсации давно живет в интернете, ну, как минимум с 2010 года.

Эксперт рассказала, что при прошлом своем появлении альбом принадлежал другому человеку. Якобы рукопись великого русского поэта тогда выставили на продажу с заоблачным ценником.

«За него просили один миллиард восемьсот миллионов рублей», - рассказала Краснобородько.

Обладатели дневника обращались в известные музеи, такие как Эрмитаж, а также связались с Пушкинским домом, где им закономерно отказали.

«Ответ понятен был – это не Пушкин», - добавила специалист.

Ранее альбом был украден у бизнесмена-искусствоведа в Сочи. Женщина, подозреваемая в краже, призналась, что на преступление ее толкнула крайняя нужда - больная мать и брошенные дети. За неизвестный дневник Пушкина она рассчитывала выручить три миллиона долларов, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов.