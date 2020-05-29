Еще 78 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

За последние сутки в Москве умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Таким образом, общее число достигло летальных случаев в столице 2 408.

Всего в России с начала распространения эпидемии выявлено 387 623 пациента. При этом выздоровели 159 257, умерли 4 374. Большинство заболевших числится в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане.