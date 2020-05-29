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Трамп: США подвергнут санкциям чиновников Китая и Гонконга, которые нарушают его автономию

Кирилл Васин
23:04 29.05.2020
Американский лидер добавил, что США также начнут процесс отмены льгот и привилегий для Гонконга.
Трамп: США подвергнут санкциям чиновников Китая и Гонконга, которые нарушают его автономию
© Фото: Doug Mills Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подвергнуть санкциям чиновников Китая и Гонконга, которые, по мнению Штатов, причастны к нарушению автономии Гонконга.

«США предпримут необходимые шаги, чтобы подвергнуть санкциям чиновников КНР и Гонконга, которые напрямую или косвенно вовлечены в нарушение автономии Гонконга», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что США также начнут процесс отмены льгот и привилегий для Гонконга, в том числе касающихся экспорта. К этому, по его словам, привела политика Китая, который «нарушил взятые на себя обязательства».

Помимо этого, США запретят въезд в страну ряду граждан КНР, претендующих на участие в университетских исследованиях. По мнению Трампа, они предоставляют угрозу безопасности Америки и могут быть замешаны в краже интеллектуальной собственности.

Также Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Освободившиеся средства направят на поддержку здравоохранения по всему миру.

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