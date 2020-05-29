В Минобрнауки рассказали о проведении выпускных в вузах

В Минобрнауке заявили, что решение о проведении очных выпускных будет приниматься университетами по согласованию с местными властями. Решение будет основываться с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.

«При благоприятных условиях празднование выпускного может пройти и в смешанном формате», - передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн ориентировочно 4 июля. А вот выпускные экзамены в большинстве вузов будут проводиться в дистанционном формате.