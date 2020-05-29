В Миннеаполисе бывший полицейский обвиняется в непредумышленном убийстве мужчины при задержании

В американском Миннеаполисе по факту убийства мужчины при задержании, предъявили обвинение бывшему сотруднику полиции в непредумышленном убийстве.Об этом заявил прокурор местного округа Хеннепин Майк Фримэн.

На данный момент полицейский находится под стражей.

«Ему предъявлены обвинения в убийстве третьей степени - убийство по неосторожности - и в непредумышленном убийстве» - уточнил он.

Помимо этого, в отношении трех остальных экс-полицейских, которые присутствовали на месте произошедшего, проводится проверка, пишет РИА Новости.

По словам прокурора, обвинения предъявлены в рекордно короткие сроки, так как обычно в подобных ситуациях на это требуется несколько месяцев.



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