«Важно исполнять»: адвокат прокомментировал возвращение презумпции невиновности в КоАП

Возвращение в новый кодекс об административных правонарушениях России презумпции невиновности является очень важным для всего юридического права, заявил «Звезде» адвокат Генрих Падва.

«Презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного права, так как без этого правосудие невозможно», - считает он.

Однако адвокат отметил, что мало провозгласить это право, его необходимо исполнять.

«Очень важно, что существует этот принцип и необходимо его применять. На нем должна быть построена работа административных органов - они должны доказывать невиновность обвиняемого», - сказа Падва.

Адвокат пояснил, что все сомнения, которые возникают в процессе, необходимо толковать в пользу обвиняемого.