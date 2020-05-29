Вспышка и стена огня: космический корабль Илона Маска взорвался на испытаниях

Третий прототип корабля Starship, сконструированный компанией Илона Маска SpaceX, взорвался при проведении испытаний в штате Техас, США. Происходящее транслировалось в прямом эфире на сайте nasaspaceflight.com.

На кадрах видно, как корабль проводит испытания двигателя. Внезапно он озаряется ярким пламенем, вспыхивает и взрывается.

Причиной инцидента стала утечка топлива из экспериментального двигателя Raptor. В ходе аварии никто не пострадал.

Ранее запуск к МКС первого пилотируемого частного корабля Crew Dragon, который также сконструировала компания Маска, был отложен из-за непогоды. Новая попытка старта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида назначена на 30 мая в 03.22 по местному времени (10.22 по Москве).