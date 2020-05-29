Трамп объявил, что США прекращают отношения с ВОЗ
Средства, которые ранее США перечисляли ВОЗ, будут направлены на срочные нужды систем здравоохранения по всему миру.
© Фото: Doug Mills Keystone Press Agency, Globallookpress
Президент США Дональд Трамп заявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Из-за того, что они отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения со Всемирной организацией здравоохранения», — отметил Трамп.
По его словам, средства, которые ранее США перечисляли ВОЗ, будут направлены на срочные нужды систем здравоохранения по всему миру.