Новые легкие: в Италии пациенту с коронавирусом успешно пересадили легкие

В итальянском Милане врачи впервые успешно пересадили пациенту с коронавирусом сразу оба легких.

Молодой человек в возрасте 18 лет почти два месяца находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Специалисты отмечали, что его легке были практически уничтожены.

Отмечается, что трансплантация длилась почти десять часов и осложнялась тем, что юноше проводили переливание крови переболевшего COVID-19 человека, а хирурги работали в специальных защитных костюмах.

Несмотря на трудности, операция прошла по плану. Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация.