Новые легкие: в Италии пациенту с коронавирусом успешно пересадили легкие
Сложность операции состояла в том, что при трансплантации требовалось переливание крови инфицированногоCOVID-19.
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В итальянском Милане врачи впервые успешно пересадили пациенту с коронавирусом сразу оба легких.
Молодой человек в возрасте 18 лет почти два месяца находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Специалисты отмечали, что его легке были практически уничтожены.
Отмечается, что трансплантация длилась почти десять часов и осложнялась тем, что юноше проводили переливание крови переболевшего COVID-19 человека, а хирурги работали в специальных защитных костюмах.
Несмотря на трудности, операция прошла по плану. Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация.