Цена барреля WTI с поставкой в июле выросла выше $35

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки WTI на лондонской бирже ICE превысила $35 за баррель. Это произошло впервые с 11 марта.

Максимальный рост июльский фьючерс показывал в 21:28 по Москве — его стоимость составляла $35,59 за баррель. На 22:08 по Москве стоимость нефти WTI замедлила рост до $35,09, что на 4,049% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь, нефть Brent стоит $37,63 за баррель, что на 4,41% выше уровня закрытия предыдущих торгов.